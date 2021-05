6/10 ©Ansa

L’importo non sarà cumulabile con: l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”; l’indennità a favore dei lavoratori domestici; l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente nel corso del 2021, da un qualunque componente il nucleo familiare); l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari

Bonus tracker, dai ristori al superbonus 110%: quanti soldi sono arrivati agli italiani?