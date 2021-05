1/19

Sono 2.490 i nuovi positivi al Covid in Italia, secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute del 24 maggio. Per trovare un numero così basso di positivi al test registrati in 24 ore nel nostro Paese, bisogna risalire al 5 ottobre scorso con 2.257 casi (quando però non venivano ancora comunicati i tamponi antigenici)

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN DIRETTA