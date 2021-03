16/17 ©Ansa

SARDEGNA - Numerose scuole chiuse nell’Isola. Diversi istituti a Cagliari, a Domusnovas (nel Sulcis) e tre classi in quarantena al Liceo Fermi di Nuoro per casi accertati di positività al Covid. A Tempio Pausania (in Gallura) il primo cittadino Gianni Addis ha firmato un'ordinanza per la chiusura di tutte le classi del Liceo Dettori sino a mercoledì 31 marzo, salvo proroghe dopo la fine delle vacanze pasquali. Qui sono stati accertati due casi di positività di cui uno appartiene alla variante inglese, mentre altri due casi sono in osservazione