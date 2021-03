Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra da paesi Ue

Il ministro della Salute Speranza firmerà un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Intanto la Germania annuncia un rafforzamento dei controlli alle frontiere terrestri nel pieno della terza ondata di pandemia.