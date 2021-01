15/16 ©Ansa

Inoltre, il saturimetro deve essere idoneo sia per essere utilizzato dagli adulti che per uso pediatrico. I dispositivi dovrebbero avere display integrato per una visualizzazione chiara e distinguibile dei parametri rilevati. Deve funzionare a batteria, con elevata autonomia, meglio se ricaricabile e con algoritmi specifici per un’accurata rilevazione del segnale anche in condizioni difficili