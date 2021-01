18/21 ©Ansa

Sono 657 i nuovi casi positivi su 3.176 test per l'infezione da coronavirus registrati in Puglia, con un tasso di positività del 20,68%. Ci sono stati anche 21 decessi. Il maggior numero dei contagi è stato registrato in provincia di Bari con 170 nuovi casi, 137 in provincia di Foggia, 129 in provincia di Taranto, 95 in provincia di Brindisi, 81 in provincia di Lecce, 50 nella provincia BAT. Cinque casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti