In Abruzzo si registrano 339 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 100 anni – 72 in provincia dell’Aquila, 153 in quella di Chieti, 52 in quella di Pescara, 60 nella provincia di Teramo, e 2 con residenza in accertamento) su 4.309 tamponi. Sono 6 i deceduti. In totale finora sono 21.408 i guariti (+160), 11.867 gli attualmente positivi (+173)