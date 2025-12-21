Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pisa, carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore: un ferito

Cronaca

I militari sono intervenuti nella serata di ieri su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio minorenne che aveva subito la rapina del cellulare e gli erano poi stati chiesti mille euro di riscatto. Quando gli uomini dell'Arma sono arrivati uno degli aggressori ha investito un carabiniere ed è scappato per chilometri, da Bientina a Montopoli. La pattuglia ha esploso 5 spari: due hanno colpito il 20enne

ascolta articolo

Ferito ad una spalla da spari dei carabinieri un 20enne albanese, fuggito in auto da un controllo. I militari ieri sera sono intervenuti su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio minorenne perché stava subendo una estorsione. E' successo in provincia di Pisa. Il ragazzo aveva subito la rapina del cellulare e gli avevano chiesto mille euro di riscatto. Quando gli uomini dell'Arma sono arrivati uno degli aggressori ha investito un carabiniere ed è scappato per chilometri, da Bientina a Montopoli. La pattuglia ha esploso 5 spari. Due hanno colpito il 20enne. Non è in pericolo di vita ed è ricoverato in ospedale dov'è in arresto. 

Cronaca: Ultime notizie

Palermo, spari nella notte in centro: grave 33enne colpita per errore

Cronaca

Una 33enne è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco nella notte in piazza...

Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore: un ferito

Cronaca

I militari sono intervenuti nella serata di ieri su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per...

Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie

Cronaca

Missiroli è primo cittadino dal giugno del 2024 quando è stato eletto con il 56% delle...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

È il tema della Manovra ad occupare, per la maggior parte, i titoli dei principali quotidiani...

16 foto

Trovati 2 cadaveri in una casa nel Comasco: ipotesi omicidio-suicidio

Cronaca

I corpi di due anziani, un uomo e una donna, sono stati rinvenuti in un'abitazione a Ronago,...

Cronaca: i più letti