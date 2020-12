13/21 ©Fotogramma

Sono complessivamente 32.630 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Si registrano 257 nuovi casi in 24 ore. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 10 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. In un giorno segnalati 12 nuovi decessi (in totale 1.084)