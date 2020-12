Papa Francesco: "Natale 2020 con restrizioni e disagi, ma più vero"

Il valore della preghiera

"Siamo tutti foglie dello stesso albero - ha detto Papa Bergoglio - ogni distacco ci richiama alla grande pietà che dobbiamo nutrire, nella preghiera, gli uni per gli altri". Quella del Pontefice è stata una riflessione incentrata sul valore della preghiera, in particolare nei momenti della sofferenza. "Nella solitudine ci si separa da tutto e da tutti per ritrovare tutto e tutti in Dio", ha detto ricordando il "cuore compassionevole che non esclude nessuno di chi prega". Chi prega "prega per il mondo intero, portando sulle sue spalle dolori e peccati. Prega per tutti e per ciascuno: è come se fosse un' 'antenna' di Dio in questo mondo. In ogni povero che bussa alla porta, in ogni persona che ha perso il senso delle cose, chi prega vede il volto di Cristo".