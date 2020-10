Covid, contagi nelle scuole la situazione regione per regione

9/15 ©Ansa

In Abruzzo, il governatore Marco Marsilio ha firmato un'ordinanza che prevede la sola didattica a distanza per le scuole superiori e per le università. Nella regione si sono avute notizie di contagi in alcuni istituti scolastici, tra i quali la scuola media Rossetti a Pescara (dove circa 600 persone sono state poste in quarantena)