Covid, alle 18.30 il commissario Arcuri in conferenza stampa. DIRETTA

Covid: Boccia a Regioni, lavoriamo senza polemiche

Sul rafforzamento delle reti sanitarie territoriali il governo e' al fianco delle Regioni "per ogni necessita'". Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, con il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri incontra i governatori ai quali assicura totale supporto. A tutti chiede anche "il massimo impegno per chi e' in corsia e per i pazienti. Tutti al lavoro e senza polemiche; le polemiche non le capirebbe nessuno e sarebbero imperdonabili", dice. La riunione operativa di oggi e' convocata per fare il punto sui materiali per gli ospedali, sui tamponi e sui posti disponibili nelle terapie intensive. "Dobbiamo dare un messaggio chiaro al Paese e tranquillizzare i cittadini - aggiunge il ministro - sono immediatamente attivabili, in tempo reale, oltre 10.300 posti di terapia intensiva, tra quelli gia' in funzione nelle singole Regioni e quelli attivabili grazie ai materiali inviati dal commissario" Arcuri. "Gia' ad aprile, nel picco dell'emergenza - ricorda - avevamo toccato 9.500 posti di Terapia Intensiva".