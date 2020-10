Covid, Alto Adige inasprisce misure e si allinea al Dpcm

Misure inasprite in Alto Adige per contrastare il coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG). La Provincia autonoma di Bolzano fa marcia indietro e decide di adeguarsi al Dpcm governativo: da sabato bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e negozi (generi alimentari esclusi) chiuderanno alle ore 18 e non più alle ore 20 o 22 come da ordinanza del governatore Sarà consentito il take away. In più è stato previsto il coprifuoco con il divieto di uscire dalle ore 22 alle 5 del mattino,. I negozi di generi alimentari resteranno chiusi la domenica. Le nuove misure sono state prese la mattina del 29 ottobre dalla giunta provinciale altoatesina presieduta da Arno Kompatscher.