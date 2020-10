Coronavirus, Ciceri a Sky TG24: tre cure efficaci contro il Covid-19

La terapia anticoagulante

In ultimo luogo, Ciceri ha spiegato che anche una terapia anticoagulante, a base di Eparina, sta aiutando i medici nella lotta al Covid-19. Se instaurata precocemente può prevenire fenomeni trombotici e micro-trombotici del letto vascolare polmonare e anche di altri organi, che caratterizzano la malattia e che contribuiscono alla grave insufficienza degli organi delle forme più avanzate. “Si tratta di tre misure semplici, ma che se instaurate precocemente possono essere molto efficaci nell’indurre una rapida guarigione”, ha concluso l’esperto.



Magrini: “Lo standard di cura è cambiato”

Anche Nicola Magrini, il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ha fatto il punto sulle cure anti-Covid disponibili in un intervento ad Agorà, su Rai 3. Ha sottolineato che rispetto ai primi mesi dell’emergenza coronavirus lo standard di cura ha subito delle importanti variazioni. “Per esempio, la clorochina non ha mostrato dati positivi. Invece, il cortisone è diventato uno dei cardini della terapia: uno studio inglese ha mostrato che riduce la mortalità. E l’eparina è diventata un altro pilastro del trattamento”. Per quanto riguarda la terapia del plasma iperimmune “non sappiamo ancora se funziona e in quali pazienti”, ha concluso Magrini.