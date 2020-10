Covid, la situazione delle terapie intensive in Italia. I DATI

In Italia, negli ultimi mesi, sono circa 1.500 i nuovi posti letto in terapia intensiva aggiunti per far fronte alla pandemia. Il decreto Rilancio ne ha programmati 3.553, molti dei quali sono in fase di completamento. Secondo gli ultimi dati disponibili, al momento i posti effettivi sono 6.628. Come riporta il bollettino del ministero della Salute del 28 ottobre, sono 1.536 quelli occupati da pazienti risultati positivi al Covid-19