Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19

16/16 ©Fotogramma

Non si giocherà la partita valida per l'ottava giornata del campionato di serie C fra Palermo-Viterbese, inizialmente prevista per domenica 1 novembre allo stadio "Barbera" alle 15. La gara è stata rinviata dalla Lega Pro a data da destinarsi su richiesta del Palermo che ha meno dei tredici calciatori, portiere compreso, disponibili per scendere in campo secondo il regolamento: sono infatti 19 i giocatori risultati positivi