In Italia, negli ultimi mesi, sono stati aggiunti circa 1.500 nuovi posti letto in terapia intensiva per far fronte alla pandemia. Il decreto Rilancio ne ha programmati 3.553, molti dei quali sono in fase di completamento. Per ora, secondo gli ultimi dati disponibili, i posti letto effettivi sono 6.628. Al 24 ottobre, le regioni con la situazione di saturazione più preoccupante sono Campania e Umbria