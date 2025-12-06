Roma, suv investe pedone all'Eur: morto un 27enne. Indagini in corso

Offerte Sky
Roma, suv investe un pedone all'Eur: morto un 27enne. Indagini in corso

©IPA/Fotogramma

Il conducente del veicolo, un Porsche Cayenne, è stato sottoposto agli accertamenti presso l’ospedale Sant’Eugenio e sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Un 27enne è morto investito ieri sera da una Porsche Cayenne guidata da un ragazzo di 28 anni in zona Eur, a Roma. L'incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia, in prossimità del civico 540, e sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti presso l’ospedale Sant’Eugenio e sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

