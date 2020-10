Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 ottobre

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 504.509. Le vittime, in totale, sono 37.210 con 151 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 2.301, per un totale di 264.117. I ricoverati con sintomi sono 11.287 (+738). Sono invece 190.767 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 14.492.122, in aumento di 177.669 rispetto al 23 ottobre. I casi testati sono finora 8.788.780, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Basilicata comunica il seguente ricalcolo: è stato eliminato 1 caso erroneamente comunicato in data 23 ottobre. La Regione Emilia-Romagna comunica il seguente ricalcolo: In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi (da Ausl Bologna) in quanto giudicati non casi Covid.