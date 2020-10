Covid Lombardia, l'esito del tampone si può consultare da casa

Per usufruire del servizio in fase di prenotazione o di esecuzione del tampone, si dovrà comunicare la volontà di aderire alla modalità online di ritiro degli esiti, basterà poi accedere alla homepage del fascicolo sanitario elettronico per avere il risultato del test

Con il superamento della soglia di 35.000 test al giorno è sempre più indispensabile conoscere rapidamente il risultato del tampone e così da giovedì 22 ottobre i cittadini lombardi possono consultare da casa l’esito senza aspettare la telefonata del proprio medico o la comunicazione delle Autorità sanitarie territoriali. Il nuovo servizio è stato annunciato nei giorni scorsi dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Il nuovo servizio

Il cittadino, in fase di prenotazione o di esecuzione del tampone, dovrà comunicare la volontà di aderire alla modalità online di ritiro degli esiti, basterà poi accedere alla homepage del fascicolo sanitario elettronico e attivare il servizio specifico con autenticazione veloce. Come prima identificazione basterà inserire il Codice fiscale, le ultime 5 cifre della Carta Nazionale dei Servizi (la tessera sanitaria) e il numero di Cellulare. La procedura è assolutamente protetta e garantita. L'utente riceverà un sms con il codice a quattro cifre per autenticare il proprio numero di cellulare e successivamente i codici per la prima attivazione del servizio. Gli esiti saranno disponibili sulla casella personale per 15 giorni nella sezione ‘Esiti esami Covid-19’.