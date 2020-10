3/15 ©Fotogramma

In Lombardia, a Milano un altro corridoio della Procura - come è già accaduto nei giorni scorsi - è stato chiuso temporaneamente per effettuare le sanificazioni di tutti gli uffici presenti in quell'area perché ci sarebbe un altro pm positivo al coronavirus, dopo i quattro casi già registrati fino al 20 ottobre. Sono immediatamente scattate le procedure di sanificazione

Coronavirus, gli aggiornamenti live