A Ostuni, ancora in Puglia, sono 9 i ragazzi positivi in una classe della scuola media Orlandini Barnaba. Anche in questo caso il sindaco, Guglielmo Cavallo, ha disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza fino al 30 ottobre. Tutti i famigliari conviventi con i bambini sono stati posti in isolamento. Il sindaco ha chiesto alla Asl tamponi per tutti gli studenti e gli insegnanti della scuola