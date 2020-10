Coronavirus, a Roma negazionisti e “No Mask” in piazza. FOTO

3/17 ©Ansa

In piazza anche uno scheletro di plastica con la mascherina con su scritto "Non sono morto di coronavirus ma di fame" e bandiere del Fronte sovranista italiano. Dal palco gli organizzatori invitano al rispetto delle regole anti-Covid. "Siamo obbligati a mettere le mascherine anche se alcuni di noi non condividono"

La situazione in Italia con grafici e mappe