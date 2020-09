Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 16 settembre, la Campania ha registrato 186 nuovi contagi, il Lazio 165 e Lombardia e Veneto 159. Per quanto riguarda i casi totali, prima è sempre la Lombardia (103.799), poi il Piemonte (33.970) e l’Emilia Romagna (33.862). In Italia i nuovi casi sono 1.452 a fronte di 100.607 tamponi effettuati in 24 ore Ecco tutti i dati