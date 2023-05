5/8 Agenzia Fotogramma

Secondo quanto raccolto da Arpa Piemonte, in quattro giorni sono caduti tra 200 e 270 millimetri di pioggia sulle valli alpine, con massimi di 318 a Barge (CN), 303 a Camparient (BI), 268 a Prali (TO), 256 a Vaccera (TO)