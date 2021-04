Juve, ultras contro la Superlega: “La nostra storia non va infangata”

I tifosi della Juventus contro la Superlega. Nella notte è stato affisso sui cancelli dell’Allianz Stadium di Torino uno striscione firmato dai Viking, gruppo ultrà bianconero, che attacca il club: "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata”, si legge. Poi l'affondo rivolto con ogni probabilità al presidente Andrea Agnelli: “Noi siamo la Juventus Fc. No alla Superlega…Vergognati!”. La foto sta facendo il giro del web. ( COME FUNZIONA - LE SQUADRE - QUANTO VALE - LE REAZIONI - IL DOCUMENTO NASCOSTO ).

“Progetto da rifondare”

leggi anche

Superlega, alcune squadre rinunciano. Agnelli: “Progetto va avanti”

Intanto, dopo il ritiro dal progetto delle sei squadre inglesi e le numerose polemiche da tutta Europa, la Superlega sembra sfaldarsi a 48 ore di distanza dall’annuncio della sua creazione. Una nota uscita in nottata, dopo una riunione d’urgenza dei club fondatori, sancisce in sostanza il tramonto del progetto originario: "La situazione attuale nel calcio europeo ha bisogno di un cambiamento e la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi. Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto”. Ma proprio Andrea Agnelli, in un’intervista a Repubblica, ribadisce: “Il progetto va avanti, ha il 100% di probabilità di successo”. E allo stesso tempo apre alle istituzioni del calcio: “Sì al dialogo con Uefa e Fifa, se ci fanno una proposta, valuteremo”.