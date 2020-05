Fortnite, tornano disponibili le spade laser di Star Wars

“Indossa i panni di uno Jedi grazie alle spade laser che sono tornate per un tempo limitato! Entra subito in gioco e mostra le tue abilità”. Con questo messaggio, apparso sul canale ufficiale di Fortnite su Twitter, Epic Games ha annunciato il ritorno delle spade laser su Fortnite Capitolo 2. Le stesse erano apparse già lo scorso dicembre, creando alcuni malumori tra i fan del battle royale, in quanto definite troppo letali. L’evento è chiaramente legato allo Star Wars Day, che si celebra oggi 4 maggio, e che da qualche tempo è una tappa fissa per tutti i fan della celebre saga creata da George Lucas.

Un’arma che divide la community

Il ritorno delle spade laser, come detto, ha già creato qualche dissenso da parte dei giocatori della community di Fortnite. Si tratta di armi particolarmente potenti, criticate anche dagli streamer che vedevano sessioni di gioco “rovinate” da utenti che si divertivano ad utilizzarle in maniera eccessiva durante le dirette dei creatori. Resteranno all’interno del gioco, così come annunciato, per un tempo non ben definito, ma comunque limitato, non abbastanza però per eliminare le proteste. Sotto il tweet che annuncio il ritorno delle spade laser, infatti, sono stati numerosi i commenti non positivi: il tema comunque ha generato discussione dato che sono stati oltre 5mila i commenti, solo su Twitter, riguardanti queste armi. Le spade laser sono invise da molti perché in grado di azzerare la salute dei nemici in maniera abbastanza veloce e consentono di raccogliere materiale altrettanto istantaneamente, consentendo una situazione di particolare vantaggio per chi le possiede. Insomma si tratta di un’arma definita in gergo videoludico “over power”, che gratifica chi ne è in possesso e scoraggia chi la deve affrontare.

Ci sono anche le skin

Sempre nell’ottica delle celebrazioni dello Star Wars Day, gli sviluppatori di Epic Games hanno anche inserito, all’interno di Fortnite Capitolo 2, le skin di Star Wars, acquistabili nel negozio di gioco in cambio di V-buck, anche in questo caso per un periodo di tempo limitato.