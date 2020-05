Fortnite, ecco quando vedere la replica del concerto di Diplo

Dopo il tour da record di Travis Scott, Epic Games ha deciso di sorprendere i fan di Fortnite un altro concerto virtuale. Alle due di notte di oggi, sabato due maggio, Diplo dei Major Lazer si è esibito all’interno di Party Royale, una nuova modalità in cui i combattimenti sono disabilitati e i giocatori possono dedicarsi a esperienze più rilassanti. A differenza di quello di Travis Scott, il concerto del dj non è stato accompagnato da una messa in scena all’interno del gioco. Diplo, infatti, si è limitato ad apparire in video sul Main Stage e a eseguire alcuni dei suoi brani più famosi, tra cui “Que Calor” e “Lean On”. Anche se meno spettacolare del tour Astronomical, questo evento è stato comunque molto apprezzato dalla community di Fortnite.

Come guardare la replica del concerto

Il concerto Diplo è stato annunciato con poco preavviso e si è svolto quando in Italia erano le due di notte, dunque molti giocatori non sono riusciti a seguirlo. Per questo motivo Epic Games ha deciso di trasmettere una replica dell’esibizione alle 16:00 di oggi pomeriggio, sempre all’interno della modalità Party Royale.

Il successo dell’evento Astronomical

La scelta di Epic Games di creare un’intera modalità dedicata a concerti, feste e altre attività divertenti potrebbe essere in buona parte legata al grande successo riscosso da Astronomical, il tour virtuale del rapper Travis Scott. La prima esibizione dell’artista ha visto la presenza online di oltre 12.3 milioni di giocatori connessi in contemporanea, il numero più alto di sempre per Fortnite. L’evento ha superato persino il concerto di Marshmello dell’anno scorso, che aveva attirato 10,7 milioni di partecipanti. “Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e creato contenuti durante l'evento di Travis Scott! Oltre 27,7 milioni di giocatori unici hanno partecipato in-game, dal vivo, per un totale di 45,8 milioni di volte nell'ambito di cinque eventi per creare un'esperienza veramente astronomica”, ha scritto Epic Games su Twitter al termine del tour.