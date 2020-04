Fortnite, tutte le novità della patch 12.50: i dettagli

L’aggiornamento 12.50 è stato ufficialmente rilasciato su Fortnite. Al termine della consueta manutenzione, durante la quale i server sono stati momentaneamente offline, Epic Games ha finalmente reso disponibile l’update per il download della nuova patch 12.50.

L’aggiornamento introduce una serie di contenuti esclusivi per alcune delle modalità di gioco, parliamo ovviamente della Battaglia Reale, Salva il Mondo e della Modalità Creativa. Ecco nel dettaglio tutte le novità introdotte con l’update 12.50.

Tutte le novità introdotte con il nuovo update in Salva il Mondo

Per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, il nuovo aggiornamento introduce sul campo da gioco di Fortnite un nuovo personaggio: Barbablake il Cuorenero (il costruttore pirata) che offre il vantaggio Standard “Ciurma all’arrembaggio”, che aumenta i danni arrecati dalle palle di cannone del 20%, quello Comandante, che incrementa i danni arrecati dalle palle di cannone del 40% e modifica R.O.S.I.E. per farle sparare 25 palle di cannone e il vantaggio Squadra “Tesoro di Barbablake”, che dopo aver eliminato i nemici aumenta del 5% la probabilità di scoprire uno dei tesori di Barbablake, tra i quali le noci di cocco, le palle di cannone o la mazza Gamba di Legno. Tra le novità, gli utenti possono sperimentare due nuovi archi: la Polveriera e Arco Xeno che trapassa i nemici. “Lancia la polveriera sugli Abietti con questo nuovo arco. Quest'arma scaglia una freccia polveriera che esplode dopo due secondi. Questo insegnerà agli Abietti a non scherzare con il tuo saccheggio!”, spiegano gli sviluppatori sul sito ufficiale di Fortnite.

Con il nuovo update debutta in modalità Salva il Mondo anche il personaggio Bucaniere Ramirez, con il vantaggio Standard “Pistole Pesanti”, che ogni 10 colpi, genera una palla di cannone, infliggendo 51 danni fisici base e il vantaggio Comandante “Pistole Pesanti+”, che offre lo stesse ogni 5 colpi.

I nuovi contenuti in Modalità Creativa

Passando in rassegna, invece, le novità della Modalità Creativa, ecco che i giocatori hanno da oggi a disposizione nuovi oggetti per le gallerie Pantano Palpitante, Pueblo e Natura Cespuglio. L’update ha anche risolto vari bug che riguardano sia i dispositivi, che gli strumenti creativa e telefono.

Come sempre le novità approdate sul titolo in modalità Battaglia Reale, non sono state svelate da Epic Games. Spetterà agli utenti andare alla ricerca dei nuovi contenuti disponibili sul campo da gioco.