Fortnite, disponibile l'aggiornamento 12.30: tutte le novità

Dopo la consueta manutenzione, i server di Fortnite sono tornati online e ora gli appassionati del Battle Royale di Epic Games possono scoprire tutte le novità introdotte con l’aggiornamento 12.30. Nella modalità Salva il Mondo sono tornati i Dungeon: i giocatori potranno esplorarli a partire dal 5 aprile e al loro interno troveranno mostri da affrontare, trappole da evitare e armi ed eroi da recuperare lungo il percorso. Tra le nuove armi spicca il Fuoco del Cavaliere, un arco che permette di recuperare una parte degli scudi persi mettendo a segno dei colpi critici. Un’altra novità interessante è il Lama Pirata, che cela al proprio interno un eroe pirata e un bottino di armi. I giocatori potranno ottenerlo in cambio di 500 biglietti avventura.

Le nuove skin

L’aggiornamento ha introdotto anche delle nuove skin per gli eroi, tutte da scoprire e dotate di abilità peculiari. Il costume da coniglietta per Penny, per esempio, ha il vantaggio Frenesia al Plasma, che riduce il costo energetico del Plasmimpulso del 38% e del 75% in versione +. Questa skin sarà disponibile nel negozio dell’evento a partire dalle 2:00 di notte del 4 aprile (ora italiana), fino al 19 giugno. In versione “Coniglio Incursore”, Jonesy può contare su Colpo Sicuro, un vantaggio che incrementa il danno critico con il fucile di precisione del 75% (del 225% in versione +). La skin Coda di Cotone Occhio di Falco, invece, è associata al vantaggio “Partenza impr-uov-visa”, grazie al quale Traslazione fasica rilascia 3 bome d’uovo, che infliggono 18 danni base ai nemici nelle vicinanze (55 danni in versione +). Entrambi i costumi saranno disponibili dalle 2:00 di notte del 10 aprile, fino al 19 giugno.

Le novità della Modalità Creativa

Oltre a correggere numerosi bug minori presenti nella Modalità Creativa, Epic Games ha approfittato dell’aggiornamento 12.30 anche per ampliare la Galleria porta e mettere a disposizione dei giocatori un numero maggiore di porte da aprire per raggiungere le isole.