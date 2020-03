Fortnite, disponibile l'aggiornamento 12.21: tutte le novità

Dopo essere rimasti offline per alcune ore, i server di Fortnite sono tornati online per dare a tutti i giocatori la possibilità di provare con mano le novità introdotte con l’update 12.21, attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Pc e Mac OS (nel corso della giornata arriverà anche su smartphone iOS e Android). Si tratta di un aggiornamento minore con cui Epic Games ha corretto alcuni bug e problemi tecnici e ha introdotto nel Battle Royale alcune novità, come la nuova skin oro.

Le novità della patch 12.21

La nuova patch ha corretto vari bug presenti nella Stagione 2 di Fortnite, relativi soprattutto alle modalità Battaglia Reale e Rissa a Squadra. Non sono stati risolti, invece, i problemi che hanno colpito i server di Fortnite negli scorsi giorni, per i quali saranno probabilmente necessari altri lavori di manutenzione. La novità principale dell’update 12.1 è l’introduzione della skin oro e di una serie di sfide aggiuntive collegate proprio a questo costume. Al momento non è chiaro quando il nuovo outfit verrà reso disponbile nel gioco e se sarà necessario spendere del denaro o dei V-buck per ottenerlo. Potrebbe anche essere introdotto come contenuto legato al Battle Pass della Stagione 2 di Fortnite.

L’update 12.20

Il numero ridotto di novità introdotte con la patch 12.21 non deve stupire: dopotutto è passata solo una settimana dall’update 12.20, che ha portato nel Battle Royale di Epic Games una dose massiccia di contenuti inediti. Per esempio, nella Modalità Creativa sono state aggiunte varie armi, come il Fucile d'assalto pesante epico e leggendario, la mitraglietta a Fuoco rapido non comune e rara, e la Mina di prossimità ai consumabili. In “Salva il Mondo”, invece, è stata introdotta la possibilità di accedere a Knox Oro con il vantaggio standard Derby demo, oltre al mini evento “Sessione folla”, che sarà disponibile fino al 3 aprile. Per tutta la durata dell’evento le allerte missioni mini-boss, forniranno PE, materiali per evoluzione, Rivantaggio o Stravantaggio in più.