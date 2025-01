ChatGpt, Videocamera Live di OpenAI è ora disponibile in Italia

La funzione video per la modalità Vocale Avanzata di ChatGPT, chiamata Videocamera Live, è disponibile in Italia, sia per chi usa un iPhone sia per uno smartphone Android. Con l’abbonamento a ChatGpt, d’ora in poi, si potranno avviare conversazioni video in tempo reale con l'assistente di intelligenza artificiale, per condividere ciò che si vede con la fotocamera del telefono. La novità è in fase di rilascio in Italia e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. Non è necessario aggiornare l'app, la funzione è già abilitata tra le icone nella pagina home, bisogna semplicemente cliccare sul simbolo della videocamera. Videocamera Live, vista per la prima volta a maggio del 2024, e distribuita ufficialmente a partire dal 12 dicembre, inizialmente è stata resa disponibile in tutto il mondo per gli utenti Team e la maggior parte degli abbonati Plus e Pro. Nella live di dicembre, OpenAI aveva dichiarato che avrebbe distribuito la nuova IA nell’Unione Europea “il prima possibile”, senza spiegarne i motivi, però intuibili se si pensa alla stretta regolamentazione sulla privacy in vigore in Europa.