Fortnite, tutte le novità dell'aggiornamento 12.20

L’aggiornamento 12.20 è stato ufficialmente rilasciato su Fortnite. Al termine della consueta manutenzione, durante la quale i server sono stati momentaneamente offline, Epic Games ha finalmente reso disponibile l’update per il download della nuova patch 12.20.

L’aggiornamento ha introdotto una serie di contenuti esclusivi per alcune delle modalità di gioco, parliamo ovviamente della Battaglia Reale, Salva il Mondo e della Modalità Creativa.

Tutte le novità introdotte dall’aggiornamento

In Modalità Creativa con l’ultimo update, gli utenti hanno a disposizione tanti nuovi oggetti e armi. Come si legge sul sito ufficiale di Fortnite, la patch 12.20 introduce il Fucile d'assalto pesante epico e leggendario, la mitraglietta a Fuoco rapido non comune e rara, e la Mina di prossimità ai consumabili. Ci sono novità anche per quanto riguarda i prefabbricati e le gallerie: sono disponibili nuovi tappeti, grafica, un orologio e un castello di sabbia alla Galleria senza collisioni e altri steli di granturco alla Galleria natura cespuglio. Tra le funzioni inedite, i giocatori hanno da ora la possibilità di rinominare i dispositivi “per avere una visione più chiara di cosa succede dietro le quinte dei giochi” e di cambiare la posizione di mantenimento degli oggetti durante gli spostamenti con Muoviti liberamente, selezionando una delle quattro opzioni disponibili tra: “Come selezionato”, “Da sinistra”, “Centrato” e da “Da destra”.

Salva il Mondo si aggiorna: tutte le novità

Come ha preannunciato anche il sito di Epic Games, per ciò che concerne la modalità Salva il Mondo, i giocatori possono accedere a Knox Oro con il vantaggio standard Derby demo (Scatto taurino rilascia una mina ogni 1 unità percorsa). L’update porta con sé anche un nuovo mini evento disponibile fino al tre aprile: Sessione folla. Per tutta la durata dell'evento, come spiegato dagli sviluppatori “le allerte missione mini-boss forniranno PE, materiali per evoluzione, Rivantaggio o Stravantaggio in più”. Tra le novità, i videogiocatori hanno a disposizione delle nuove armi: il Pulitore, un nuovo fucile di precisione, e Colpo d’istinto, un nuovo lanciagranate.