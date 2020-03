Fortnite, server offline per l'arrivo dell'aggiornamento 12.20

L’attesa sta per terminare: oggi, 17 marzo, come annunciato dalla stessa Epic Games in un Tweet, arriva su Fortnite la patch 12.20.

I server sono momentaneamente offline per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell’aggiornamento.

Il nuovo update introdurrà sul titolo vari contenuti aggiuntivi, tra i quali nuove armi e skin. I server, come di consueto, torneranno online al termine della manutenzione.

Fornite 12.10: le novità dell’ultimo aggiornamento

Il nuovo update, segue di qualche giorno il rilascio dell’aggiornamento 12.20 che ha introdotto sul titolo tante novità in tutte le tre modalità del titolo: Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. In Salva il mondo la scorsa patch ha reso disponibili tanti nuovi costumi e dorsi decorativi, tutti disponibili nell'armadietto di casa base. In Modalità Creativa, invece, con l’ultimo update gli utenti hanno a disposizione migliaia di oggetti e possono accedere più facilmente ai prefabbricati e ai singoli oggetti di scena di cui sono composti. Tra le novità esclusive i video giocatori possono divertirsi con le nuove “Uova Pr-ovette”, che permettono di nascondere un easter egg sulla propria isola.

Fortnite, come superare la sfida Distruggi strutture con bombole di propano

Negli ultimi giorni, tra le nuove sfide del set Prova di Nitroglicerina per Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, introdotte sul titolo per mettere alla prova le capacità e le abilità degli appassionati del popolare Battle Royale, gli utenti sono alle prese con la missione “Distruggi strutture con bombole di propano”. La nuova sfida ha come protagoniste le nuove taniche rosse, che esplodono nel momento in cui vengono lanciate contro altri oggetti, approdate sul titolo con l’aggiornamento che ha dato ufficialmente il via al Capitolo 2 Stagione 2 di Fortnite. Per superare la missione basta trovare queste taniche e lanciarle contro le strutture nemiche, tenendo conto che valgono come bersagli in questa sfida solo le strutture in legno, mattoni e acciaio. Gli utenti alle prime armi che faticano a identificarle sulla mappa da gioco, possono trovarle al Pozzo, dove ne sono a disposizione diversi campioni.