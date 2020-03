Epic Games ha da poco reso disponibili le nuove sfide del set Prova di Nitroglicerina per Fornite Capitolo 2 Stagione 2, pensate per mettere alla prova le capacità e le abilità degli appassionati del popolare Battle Royale. Una delle missioni approdate sul titolo è “Distruggi strutture con bombole di propano”, una sfida apparentemente semplice, ma che si è rivelata un po’ ostica da superare, soprattutto per chi si è approcciato da poco al titolo.

La nuova missione vede come protagoniste le nuove taniche rosse, che esplodono nel momento in cui vengono lanciate contro altri oggetti, approdate sul titolo con l’aggiornamento che ha dato ufficialmente il via al Capitolo 2 Stagione 2 di Fortnite.

Come si supera la missione

Per portare a termine la missione è necessario trovare queste taniche e lanciarle contro le strutture nemiche.

È però importante fare attenzione a cosa si mira: solo le strutture in legno, mattoni e acciaio valgono come bersagli in questa sfida. Lanciare le taniche rosse contro un qualsiasi edificio della mappa di gioco o contro gli scagnozzi non porta a nessun risultato.

Gli utenti che faticano a trovare le bombole possono ricercarle al Pozzo, dove ne sono a disposizione diversi campioni.

La missione può essere superata in qualsiasi zona della mappa da gioco.

Fortnite 12.10, tutte le novità del nuovo aggiornamento

Pochi giorni fa, Epic Games ha reso disponibile l’aggiornamento 12.10, che ha introdotto tante novità in tutte le tre modalità del titolo: Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

In Salva il mondo sono approdati tanti nuovi costumi e dorsi decorativi, tutti disponibili nell'armadietto di casa base.

Per quanto riguarda le novità introdotte da Epic Games in Modalità Creativa, i giocatori hanno a disposizione migliaia di oggetti e possono accedere più facilmente ai prefabbricati e ai singoli oggetti di scena di cui sono composti. Tra le curiosità proposte dall’ultimo aggiornamento ci sono anche le “Uova Pr-ovette”, che permetteranno di nascondere un easter egg sulla propria isola.