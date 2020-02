Fortnite, ecco dove trovare i rifugi delle ombre

Epic Games ha da poco reso disponibili nuove sfide Briefing di Brutus per Fornite Capitolo 2 Stagione 2, pensate per mettere alla prova le capacità degli appassionati del popolare Battle Royale. Una delle missioni introdotte è “Trova i rifugi delle Ombre” e potrebbe rivelarsi un po’ ostica da superare, soprattutto per chi si è approcciato da poco al titolo. Per portare a termine la sfida, infatti, è necessario visitare tutti i Rifugi delle Ombre presenti sull’isola, impresa facile solo per chi conosce bene la mappa del gioco.

Come superare la sfida

In totale, i rifugi delle Ombre sono cinque e hanno dei nomi legati all’alfabetico fonetico NATO (utilizzato dai piloti e dagli operatori dell’aviazione civile): Eco, Alpha, Charlie, Beta e Delta. Per completare la sfida è sufficiente visitarli tutti, anche nell’arco di più partite. Ecco dove si trovano:

• Il rifugio delle Ombre Eco è situato a sud di Sabbie Sudate

• Il rifugio delle Ombre Alpha è all’interno di Parco Pacifico

• Il rifugio delle Ombre Charlie si trova a est di Scogliere Scoscese

• Il rifugio delle Ombre Beta può essere raggiunto procedendo in direzione est da Fattoria Frenetica

• Il rifugio delle Ombre Delta, infine, è situato a sud-ovest di Lago Languido

Una volta raggiunto uno di questi luoghi, basa trovare la cabina d’ingresso del rifugio per progredire nella missione. È però importante fare attenzione agli scagnozzi presenti nell’area, armati e pronti a sparare a vista a ogni giocatore.

L’aggiornamento 12.00

Lo scorso 20 febbraio, Epic Games ha reso disponibile l’aggiornamento 12.00 di Fortnite Capitolo 2, che ha dato ufficialmente il via alla Stagione 2. “L’isola è stata conquistata da agenti segreti – membri Spettro e Ombra. Ti unirai alla lotta?”, hanno scritto gli sviluppatori su Twitter, permettendo subito ai giocatori di farsi un’idea del tema che caratterizzerà le prossime settimane. Numerose le novità introdotte, molte delle quali riguardanti Salva il Mondo. L’update ha portato in questa modalità nuovi incarichi “Non si balla”, l’operazione cuori spezzati e i WarGames del maggiore Oswald.