Fortnite Season 2, ecco le novità dell'aggiornamento 12.00

È iniziata ufficialmente la Stagione 2 di Fornite Capitolo 2, in fase di rilascio sul titolo tramite un aggiornamento con un peso superiore rispetto alle versioni precedenti.

In un video pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, Epic Games ha svelato il tema del nuovo capitolo “Top Secret”: gli agenti segreti.

“L’isola è stata conquistata da agenti segreti – membri Spettro e Ombra. Ti unirai alla lotta?”, scrivono gli sviluppatori sul social network, annunciando il video di presentazione.

Ecco tutte le novità introdotte dall’aggiornamento 12.00, suddivise per modalità di gioco.

Modalità Creativa

In Modalità Creativa, con l’update 12.00 sono approdate le Gallerie Yacht, Squalo e isola Squalo, un’isola sabbiosa che ospita al suo interno una base segrete. Tra le novità ci sono altre due isole, Centro griglia piana, un’isola modello con griglia piana per progettare centri in evidenza, e Centro Isola Fluttuante, usata per progettare centri in evidenza.

Per quanto riguarda le armi, su modalità Creativa è da ora disponibile l’oggetto consumabile Cartone insidioso, che si ricarica nel tempo e offre ai giocatori la possibilità di posizionare fino a 5 scatole di cartone in cui nascondersi durante la partita. L’aggiornamento ha corretto anche diversi bug, tra cui il problema che impediva di sparare ai giocatori dopo aver annullato il travestimento in un piccolo oggetto.

Modalità Salva il Mondo

In Salva il Mondo, gli utenti con l’aggiornamento 12.00 possono sperimentare tanti nuovi incarichi “Non si balla”. Tra le novità è disponibile l’operazione Cuori spezzati che offre in cambio Farrah Cuordipietra che dispone del vantaggio Freccia di Cupido. Inoltre, sono tornati su Fortnite i WarGames del maggiore Oswald.

“Rivisita il tuo scudo anti-Tempesta e metti alla prova le tue difese contro una varietà di simulazioni impegnative e distruttive. Completa incarichi giornalieri e settimanali per fare il pieno di biglietti evento, oro, stendardi, materiali evoluzione e VANTAGGI premio”, scrivono gli sviluppatori nel comunicato dedicato alle novità della nuova stagione.