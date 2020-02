Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: server offline per l’aggiornamento

L’attesa sta per terminare: oggi, 20 febbraio, come annunciato dalla stessa Epic Games, arriva la Fornite Capitolo 2 Stagione 2. I server sono momentaneamente offline per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell’aggiornamento.

Come annunciato dalla stessa Epic Games, il nuovo update avrà un peso superiore rispetto alle versioni precedenti, ragion per cui il il download richiederà probabilmente più tempo del solito.

Nuovo aggiornamento

I server torneranno online al termine della manutenzione.

Il tema della nuova Stagione 2 di Fornite Capitolo 2 probabilmente sarà oro.