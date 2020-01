Fortnite, in arrivo una nuova modalità di gioco

Su Fortnite, il noto battle royale di Epic Games, sta per approdare una nuova e inedita modalità di gioco che probabilmente sarà disponibile solo per un periodo limitato di tempo.

Si chiama Liferun e stravolgerà la struttura del gioco, invertendo almeno momentaneamente lo scopo dei giocatori, che saranno chiamati a salvare il maggior numero di persone possibile, trasformandosi in membri della Croce Rossa.

In cosa consiste

Sviluppata in partnership con la Croce Rossa Internazionale, la nuova modalità di gioco probabilmente debutterà su Fornite Capitolo 2 con il prossimo aggiornamento (11.40).

Stando alle prime anticipazioni, i giocatori spostandosi a bordo di diversi golf cart ATK, dovranno esplorare la mappa di gioco alla ricerca di personaggi da mettere in salvo.

Liferun, dunque, invertirà seppur temporaneamente le armi a disposizione dei giocatori, che al posto dell’equipaggiamento bellico per sconfiggere i nemici, dovranno armarsi di medicinali e kit per il pronto soccorso.

La nuova modalità verrà mostrata in anteprima al Pax South, un importante festival dedicato ai videogiochi, in programma a San Antonio dal 17 al 19 gennaio, e solo successivamente debutterà sul titolo di Epic Games, probabilmente con l’arrivo della patch 11.40.

Fortnite Capitolo 2, in arrivo nuove sfide a tempo

Nelle prossime settimane, su Fortnite Capitolo 2 potrebbero approdare nuove sfide a tempo straordinario, che si andranno ad aggiungere alle prime missioni rese disponibili sul titolo nelle scorse ore.

Tra le nuove sfide, i giocatori appassionati del titolo in queste ore saranno sicuramente alle prese per superare la missione “Visita diversi camion Street Food”, inclusa nel set Rimedio VS Tossina.

Per completare la sfida, è necessario atterrare sulla mappa di gioco e visitare tre camion Street Food, come suggerisce il nome della sfida.

I mezzi da scovare sono situati lontano dai centri cittadini e sono riconoscibili in quanto sfoggiano sul tettuccio un enorme pomodoro.