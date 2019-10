Fortnite Capitolo 2: guida alle sfide Incubo, l’evento a tema Halloween 2019

Halloween è ormai alle porte e per l’occasione, sul noto Battle Royale, sono arrivate le nuove sfide Incubo di Fortnite Capitolo 2, l’evento a tema introdotto con l’update 11.10 del secondo capitolo di gioco.

L’aggiornamento porta con sé tante novità dedicate alla notte delle streghe, tanto amata in tutto il mondo da grandi e piccini.

In queste ore, gli appassionati del gioco si stanno cimentando in tutte le nuove sfide, cercando di aggiudicarsi i premi in palio.

Per tutti gli utenti in difficoltà ecco un’utile guida per riuscire a portare a termine tutte le nuove missioni a tema Halloween.

Scova i forzieri

In una delle nuove sfide, ai videogiocatori è richiesto di scovare un forziere in una foresta infestata, in una città fantasma e in una fattoria da brividi. Ma dove sono nascosti? La foresta infestata è nella Foresta Frignate: basta raggiungerla e aprire un qualsiasi forziere per portare a termine la prima parte della missione.

La città fantasma, invece, è situata nel Punto Incontaminato, a nord-ovest di Foschi Fumaioli. Come per la precedente missione, la sfida è superata quando viene aperto uno dei tanti forzieri.

La fattoria da brividi, infine, è proprio nella Fattoria Frenetica.

Tutte le altre sfide

Tra le novità c’è anche la missione ‘Distruggi l'arredamento del maniero maledetto’.

Per raggiungerlo basta recarsi a Borgo Bislacco e, una volta trovato, distruggere tutti gli oggetti di arredo che fluttuano al suo interno. La missione è completata se la distruzione viene portata a termine in 5 minuti.

Le sfide più semplici sono ‘Balza fuori dal rifugio quando il giocatore avversario si trova entro 20 metri’ e ‘Rianima i compagni mentre affronti il Re della Tempesta’: quest’ultima è superata quando si rianimano almeno tre giocatori.

Ci sono poi due nuove missioni dedicate al Re della Tempesta: la prima richiede ai giocatori di infliggere almeno 10mila danni ai punti deboli del Re, ovvero ai cristalli di cui è comparso il suo corpo; la seconda, invece, viene portata a temine quando lo si sconfigge. Per riuscire nell’impresa è consigliato affidarsi al gioco di squadra.