Fortnite Capitolo 2, un video leak anticipa alcune novità

In attesa che il buco nero ceda il posto alla nuova stagione di Fortnite, i fan del gioco possono non solo passare il tempo con il minigioco sbloccabile tramite il Konami Code, ma anche scoprire alcune delle novità che li attendono nel cosiddetto Capitolo 2. È stato pubblicato, infatti, un video ‘leaked’ che mostra qualche area della nuova mappa, una parte dei contenuti estetici che sarà possibile sbloccare avanzando nel Pass Battaglia e le azioni inedite che sarà possibile compiere, come pescare, nuotare, guidare i motoscafi e trasportare sulle spalle i compagni di squadra feriti. Il filmato introduce anche la presenza di nuovi modi per salire di livello, apparentemente collegati a delle medaglie speciali. Per scoprire tutte le altre novità del Capitolo 2 sarà necessario attendere l’aggiornamento ufficiale del gioco. Come confermato da Nintendo e dall’account Twitter ufficiale dell’assistenza PlayStation, gli oggetti presenti nell’inventario dei giocatori e i V-Bucks non saranno perduti durante la transizione alla nuova stagione.

Il minigioco sbloccabile col Konami Code

Come accennato, durante l’attesa della nuova stagione di Fortnite i fan possono divertirsi con un minigioco sbloccabile tramite il Konami Code, il classico codice presente fin dagli anni ’80 in numerosissimi videogiochi. Ecco tutte le sequenze di tasti da premere per attivare il cheat code sulle varie piattaforme:

• Xbox One: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A e Start

• PC: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A ed Enter/Invio

• PlayStation 4: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio, Croce e Start

• Nintendo Switch: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A e tasto +

Il minigioco, in stile Space Invaders, riprende lo stile folle di Fortnite e mette i giocatori nei panni di una fetta di pizza che deve contrastare degli invasori col volto di Durr Burger.