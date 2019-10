Fornite è uno degli argomenti più chiacchierati del momento, in seguito alla fine della stagione 10 di Battle Royale che ha lasciato sugli schermi dei giocatori un buco nero, in attesa dell’arrivo della stagione 11, chiamata Capitolo 2, e di una nuova mappa. Il titolo di Epic Games è infatti risultato offline dopo l’evento The End nella serata di domenica 13 ottobre, impedendo agli utenti di tutto il mondo di giocare. Spiazzati dall’immagine del buco nero, che ha preso il posto della consueta mappa, i videogiocatori si sono ritrovati sui social network, in particolare Twitter, per ingannare l’attesa e chiedersi quando Epic Games lancerà Fortnite Capitolo 2, proseguimento di Battle Royale.

Fortnite, dal buco nero alla mappa del Capitolo 2

Dopo l’evento The End che ha segnato la conclusione della stagione 10 di Fortnite Battle Royale, il profilo Twitter ufficiale del videogioco ha cancellato tutti i propri tweet e pubblicato una diretta che mostra l’immagine del buco nero, presente sui monitor di tutti i giocatori. La mossa di Epic Games ha sorpreso la community di Fortnite, che si attendeva l’avvio immediato della stagione 11 di Battle Royale, che sarà chiamata Capitolo 2 stando alle indiscrezioni delle ultime ore e porterà in dote una mappa tutta nuova. Il portale online che monitora lo status del videogioco parla di “anomalia trovata” in tutte le voci presenti, fatta eccezione per l’Epic Games store che è tornato a funzionare dopo il down successivo all’evento The End.

La diretta del buco nero sulla pagina Twitter di Fortnite (fortnite/twitter)

Fortnite Battle Royale trending topic dopo il buco nero

La fine della stagione 10 di Battle Royale ha rapidamente reso Fortnite trending topic nel mondo su Twitter, con oltre un milione di tweet pubblicati globalmente. Sulla stessa piattaforma alcuni utenti hanno inoltre postato il video dell’evento The End, che si conclude con un asteroide che colpisce l’isola sulla quale era ambientato l’ultimo capitolo, prima che un buco nero risucchi tutto. In queste ore gli utenti di Fortnite continuano a interrogarsi sui misteriosi numeri che compaiono all’interno della schermata dominata dal buco nero, mentre attendono novità da Epic Games sul Capitolo 2 di Battle Royale e sulla nuova mappa di gioco.