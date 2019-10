Fortnite, il buco nero nasconde un gioco sbloccabile con Konami Code

Domenica 13 ottobre si è svolto The End, l’evento che ha segnato la fine della stagione 10 di Fortnite. Dopo la sua conclusione, l’immagine di un buco nero ha preso il posto della consueta mappa, lasciando gli utenti spiazzati e impossibilitati a giocare. Stando a quanto rivelato dai dataminer, il battle royale dovrebbe tornare online martedì 15 ottobre, quando Epic Games darà il via all’aggiornamento che introdurrà la Stagione 11, nota come Fortnite Capitolo 2. Nel frattempo, le oltre sei milioni di persone impegnate a osservare il buco nero possono ingannare il tempo sbloccando un simpatico minigioco nascosto.

Il minigioco sbloccabile col Konami Code

Per sbloccare il minigioco, simile al classico Space Invaders, è necessario digitare il Konami Code, il famosissimo codice introdotto per la prima volta in Gradius nel 1986 e presente in moltissimi giochi usciti negli anni ’80 e ’90, ma anche in numerosi titoli ben più recenti. Ecco tutte le sequenze di tasti da premere per attivare il cheat code sulle varie piattaforme:

• Xbox One: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A e Start

• PC: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A ed Enter/Invio

• PlayStation 4: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio, Croce e Start

• Nintendo Switch: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A e tasto +

Una volta inserito il codice è possibile cimentarsi in un gioco in cui una fetta di pizza deve fronteggiare degli invasori col volto di Durr Burger.

Fortnite Capitolo 2

Stando a quanto scoperto dai dataminer, Fortnite Capitolo 2, il cui arrivo è previsto per il 15 ottobre, dovrebbe introdurre una mappa completamente nuova. Inoltre, Epic Games dovrebbe rendere disponibile la modalità Salva il Mondo in versione gratis/free to play. Per capire se queste voci di corridoio corrispondono o meno alla verità sarà necessario pazientare ancora per qualche ora.