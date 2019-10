Fortnite Capitolo 2 stagione 1 è online: la mappa e le novità

L’attesa è finita: dopo aver passato le ultime ore a fissare il buco nero che ha divorato la mappa di gioco o a divertirsi col minigioco sbloccabile tramite il Konami Code, ora gli utenti possono finalmente tornare a giocare a Fortnite. Una volta scaricato l’ultimo aggiornamento, dal peso di 16 GB, è possibile scoprire tutte le novità introdotte nella Stagione 1 del Capitolo 2. Nelle ultime ore su Android e iOS sono cambiate le schermate e le icone del battle royale e su Twitter, Epic Games ha pubblicato il cinematic trailer della nuova stagione, nel quale è possibile ammirare alcuni scorci della nuova mappa di gioco.

Le novità introdotte in Fortnite Capitolo 2

Sul proprio sito ufficiale, Epic Games ha rivelato che l’isola in cui è ambientata la nuova stagione di Fortnite è divisa in 13 località totalmente nuove, che nei prossimi giorni gli utenti avranno modo di esplorare in lungo e in largo. Inoltre, come anticipato dal video ‘leaked’ pubblicato alcune ore fa, ora i giocatori possono svolgere tante nuove azioni, come nuotare, andare a pesca, guidare i motoscafi e trasportare sulle spalle i compagni di squadra feriti. È possibile supportare i propri alleati anche grazie al bazooka a bende, un nuovo strumento curativo che occupa due slot. Sono state introdotte anche delle emote di gruppo inedite, tra cui ‘Batti Cinque’. A livello di gameplay è stata implementata la possibilità di nascondersi nel fieno o nei cassonetti per prendere alla sprovvista i propri avversari. Non mancano, inoltre, taniche di benzina e bidoni esplosivi, utili per ‘infiammare’ la battaglia e guadagnare un prezioso vantaggio. L’arsenale a disposizione dei giocatori è ridotto, tuttavia è possibile migliorare le varie armi potenziando le proprie armi nelle apposite postazioni utilizzando le risorse raccolte. Un’altra novità riguarda il Pass Battaglia, caratterizzato da un nuovo sistema di PE e da medaglie da raccogliere nel corso di ogni partita.