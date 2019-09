PlayStation 4 è stata la console più venduta in Italia nel 2018

Sul proprio profilo Twitter, l’analista Daniel Ahmad ha condiviso un report del CESA (Computer Entertainment Supplier's Association) riguardante il successo commerciale di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e altre console in vari Paesi del mondo. I dati di vendita contenuti nel documento, aggiornati alla fine del 2018, sono stati raccolti da varie compagnie di analisi, tra cui GfK, Media Create e NPD. Alcuni dei valori riportati sono stimati e potrebbero differire dai dati reali.

I dati di vendita negli Stati Uniti e in Italia

Dal report emerge che negli Usa sono state vendute 28,2 milioni di PlayStation 4, 24,48 milioni di Xbox One, 10,5 milioni di Nintendo Switch, 5,51 milioni di Nintendo Wii U, circa 22,5 milioni di Nintendo 3DS e 2,44 milioni di PlayStation Vita. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più grande per la maggior parte delle console: le uniche eccezioni sono Nintendo 3DS e PlayStation Vita, molto più apprezzate dagli utenti giapponesi. Con 2,97 milioni di unità, la console più venduta in Italia è PlayStation 4, seguita da Nintendo 3DS (1,5 milioni) e Xbox One (540mila). Escluse dal podio PlayStation Vita (290mila unità vendute), Nintendo Wii U (130 mila) e Nintendo Switch (420mila).

La nuova linea economica ‘Only on PlayStation’

Per valorizzare al meglio le esclusive della propria console ammiraglia, Sony ha preso la decisione di lanciare la nuova linea economica ‘Only on PlayStation’. I titoli facenti parti della collana, tutti disponibili solamente per PlayStation 4, saranno proposti al pubblico ad un prezzo competitivo e impreziositi da una nuova copertina dal look minimalista, i grado di renderli inconfondibili e molto appetibili per i collezionisti. Ecco l’elenco completo dei giochi che entreranno a far parte della linea ‘Only on PlayStation’:

• Marvel’s Spider-Man

• Days Gone

• God of War

• Horizon Zero Dawn

• Wipeout Omega Collection

• Shadow of the Colossus

• Uncharted: L’Eredita Perduta

• Gran Turismo Sport

• The Last Guardian

• The Last of Us Remastered

• Uncharted 4: Fine di un Ladro

• Bloodborne

• Ratchet & Clank