PS4 Pro, svelata un’edizione limitata dedicata a Death Stranding

Nel corso dell’ultimo State of Play, l’evento di Sony incentrato sulle novità in arrivo per PlayStation 4 e PlayStation VR, è stata annunciata una nuova PS4 Pro dedicata a Death Stranding, l’ultima fatica del game designer Hideo Kojima, conosciuto soprattutto per la serie Metal Gear Solid. La console è contraddistinta da una serigrafia frontale che rappresenta delle impronte di mani, simbolo ormai caratteristico del titolo e dalla scritta ‘Death Stranding’.

Il contenuto del bundle

Nella confezione dell’edizione limitata saranno presenti anche una copia del gioco in formato fisico e un controller DualShock 4 traslucido e di colore arancione, chiaramente ispirato al B.B. Pod, uno degli elementi più riconoscibili della nuova avventura firmata Hideo Kojima. Sia la console che Death Stranding saranno disponibili nei negozi specializzati dal prossimo 8 novembre. È già stato confermato che il bundle potrà essere acquistato solo presso alcuni rivenditori selezionati. Non sono invece trapelate informazioni sul prezzo o sull’eventuale possibilità di acquistare separatamente il solo DualShock 4.

Gli altri annunci

Oltre alla nuova edizione limitata di PlayStation 4, Sony ha presentato altre novità nel corso dell’ultimo State of Play. Il protagonista dell’evento è stato indubbiamente The Last of Us Part II, il sequel del capolavoro di Naughty Dog uscito nel 2013 su PlayStation 3. È stato presentato un nuovo trailer del gioco ed è stata rivelata la data d’uscita ufficiale: 21 febbraio 2020. Chi non ha ancora giocato al primo capitolo della serie potrà rimediare nel corso del prossimo mese: The Last of Us Remastered, infatti, sarà uno dei giochi gratuiti del servizio PS Plus. L’altro titolo scaricabile gratuitamente sarà MLB The Show 2019. Inoltre, Sony ha confermato il lancio della demo del remake di MediEvil su PlayStation Store e ha annunciato con un trailer di presentazione l’arrivo di Civilization 6 su PS4 (il titolo sarà disponibile anche per Xbox One). È stato dato spazio anche a Wattam, il nuovo gioco del creatore del particolarissimo Katamari Damacy, Humanity, un progetto inedito di Tezuya Mizuguchi, Call Of Duty: Modern Warfare, L.A. Noire: The VR Case Files e Arise: A Simple Story.