Playstation Store, nuovi sconti in occasione del Tokyo Game Show

In concomitanza del Tokyo Game Show 2019, evento nipponico che anticiperà alcuni tra i più attesi titoli dell’imminente stagione videoludica, tra cui Death Stranding e Final Fantasy 7 Remake, Sony ha deciso di scontare (fino al 26 settembre) una serie di giochi in qualche modo legati all’Oriente. Si chiama infatti 'A tutto Giappone' la lista di titoli attualmente in saldo sul PlayStation Store e dedicata ai fan del mondo Ps4.

Tra horror ed eroi Disney

Tra i titoli da segnalare c’è Resident Evil 2, in vendita al prezzo di 34,99 euro invece di 59,99 con uno sconto pari al 41%. Pubblicato originalmente nel 1998, fa parte di una delle serie horror più amate in ambito videoludico, specie in questa versione rivisitata per le console di nuova generazione. Nel titolo bisognerà affrontare, con una nuova visuale in terza persona, zone infestate dagli zombi di Raccoon City, cittadina ridisegnata grazie al motore grafico di Capcom, RE Engine. A metà prezzo, quindi con uno sconto del 50%, si può acquistare Kingdom Hearts 3 a 34,99 euro invece di 69,99. Protagonisti del titolo sono gli eroi della Disney Pixar, insieme ai quali bisognerà superare sfide complicate e cercare di sconfiggere l'oscurità che minaccia il mondo.

A caccia di demoni e guerrieri ninja

Devil May Cry 5, sia nella standard sia nella deluxe edition, è un altro titolo interessante che si potrà trovare in saldo: nel primo caso a 34,99 euro invece di 59,99 con uno sconto del 41% e a 41,99 euro nel secondo caso. Nei panni di un cacciatore di demoni ci si potrà immergere in un titolo definito ‘un capolavoro di azione e avventura graficamente rivoluzionario’ nella stessa descrizione presente sullo Store di PlayStation. Tanto Giappone anche in Sekiro: Shadows Die Twice, acquistabile a 52,49 euro invece di 69,99, con uno sconto del 25%. Nel gioco l’utente vestirà i panni di un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Esplorando il Giappone della fine del 1500, il combattente affronterà nemici in un mondo oscuro e perverso, grazie a potenti abilità ninja.

Altri titoli in offerta

Uno sconto importante, pari al 60% del prezzo originario, è poi quello che riguarda Monster Hunter: World, in vendita a 19,99 euro invece che 49,99. Nel titolo il protagonista è un cacciatore di mostri che, o da solo o in cooperativa, dovrà utilizzare i materiali raccolti dai nemici abbattuti per forgiare un equipaggiamento sempre più adatto per arrivare al proprio obiettivo. Yakuza 6: The Song of Life è un altro titolo che parla molto delle terra nipponica. In vendita a 24,99 euro invece di 59,99 con uno sconto del 58% il titolo vede si snoda intorno alle avventure del protagonista Kazuma Kiryu che dovrà muoversi in un mondo criminale per scoprire come mantenere la sua amata famiglia al sicuro. Tra gli altri titoli da segnalare ecco Judgment a 38,99 euro invece di 59,99, Ace Combat 7: Skies Unknown presente a 34,99 euro invece di 69,99 (qui lo sconto è del 50%), Soulcalibur VI a 24,99 euro invece di 69,99 con uno sconto del 64%, e alcuni titoli delle celebre serie fantasy Dark Souls e Final Fantasy.