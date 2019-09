Per valorizzare al meglio i giochi disponibili esclusivamente su PlayStation 4, Sony ha deciso di riproporli all’interno di una nuova linea economica nota come ‘Only on PlayStation’. I titoli che fanno parte della collana saranno proposti al pubblico ad un prezzo vantaggioso e con una nuova copertina, in grado di renderli inconfondibili (nonché molto appetibili per i collezionisti). L’arrivo della linea ‘Only on PlayStation’ è stato annunciato dalla stessa Sony sul profilo Twitter ufficiale di PlayStation UK. Sul social media, l’azienda ha svelato anche le nuove copertine delle esclusive PS4, ora caratterizzate da artwork ridisegnati per avere uno stile omogeneo e unico.

La nuova copertina di The Last Guardian (Twitter - @PlayStationUK)

I giochi della linea ‘Only on PlayStation’

Sempre su Twitter, Sony ha svelato l’elenco completo dei giochi che entreranno a far parte della linea ‘Only on PlayStation’:

• Marvel’s Spider-Man

• Days Gone

• God of War

• Horizon Zero Dawn

• Wipeout Omega Collection

• Shadow of the Colossus

• Uncharted: L’Eredita Perduta

• Gran Turismo Sport

• The Last Guardian

• The Last of Us Remastered

• Uncharted 4: Fine di un Ladro

• Bloodborne

• Ratchet & Clank

Ognuno di questi titoli sarà venduto a un prezzo compreso tra le 14,99 e le 29,99 sterline. Non sono al momento noti i prezzi italiani.

La nuova copertina di Horizon Zero Dawn (Twitter - @PlayStationUK)

PlayStation Plus, i giochi gratuiti di settembre

Per tutto il mese di settembre gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente i videogiochi ‘Batman: Arkham Knight’ e ‘Darksiders 3’. Il primo mette i videogiocatori nei panni del cavaliere oscuro, pronto ad affrontare per l’ennesima volta nemesi storiche come l’Enigmista, lo Spaventapasseri, il Pinguino, Harley Queen e Due Facce. L’ultimo gioco di Rocksteady Studios dedicato al supereroe della DC permette di esplorare in lungo e in largo una Gotham City riprodotta nei minimi dettagli, anche a bordo della storica Batmobile. In ‘Darksiders 3’, invece, i giocatori controllano Furia, uno dei quattro cavalieri dell’Apocalisse presenti nella serie creata da Vigil Games.