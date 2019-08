PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di settembre 2019

Al rientro dalle vacanze gli appassionati videogiocatori legati al mondo Sony potranno cimentarsi con i due nuovi titoli dedicati agli abbonati al servizio di PlayStation Plus che sono stati annunciati dal colosso della tecnologia per il mese di settembre 2019. Si tratta di ‘Batman: Arkham Knight’ e ‘Darksiders 3’, due titoli che, stando alle prime impressioni, sembrano soddisfare la community. I titoli, che potranno essere scaricati del tutto gratuitamente, saranno disponibili a partire dal 3 settembre e fino al 30.

Batman: Arkham Knight

Programmato dalla software house Rocksteady Studios, il titolo permetterà ai giocatori di scendere nelle strade assediate di Gotham City vestendo i panni di Batman, uno degli eroi più iconici di sempre. L’obiettivo sarà quello di combattere il crimine, indossando il leggendario cappuccio nero dell’uomo pipistrello ed esplorando la metropoli infestata di malintenzionati, tra un volo sui tetti e una corsa a tutta velocità per le strade a bordo della super potente Batmobile. Tra i criminali più agguerriti contro cui Batman dovrà combattere ecco lo Spaventapasseri, Harley Quinn, Killer Croc e molti altri. Per fermarli Il giustiziere mascherato sarà impegnato in brutali combattimenti corpo a corpo che se avranno esito positivo, permetteranno di liberare una volta per tutte la città in rovina.

Darksiders III

Apprezzato gioco di ruolo, nel titolo si farà ritorno in una terra devastata dall'apocalisse, vestendo i panni di Furia che dovrà dare la caccia ai Sette Peccati Capitali. Si tratta di un’avventura molto immersiva che catapulta i giocatori in un oscuro mondo fantasy pieno di ambienti diversi, nemici pericolosi, segreti nascosti e armi e abilità da sbloccare. La protagonista è la più imprevedibile ed enigmatica dei Quattro Cavalieri, designata a ritornare nei luoghi in cui dovrà dare la caccia ai demoni, uccidere i loro servi e ripristinare l'equilibrio tra il bene e il male sulla Terra.

I titoli di agosto

Per chi ancora non lo avesse fatto, c’è ancora possibilità di scaricare, sempre gratuitamente, i titoli PlayStation Plus di agosto. Si tratta di ‘WipEout Omega Collection’, un'esperienza di corse futuristiche piena di circuiti adrenalinici e sfide ad alta velocità, e ‘Sniper Elite 4’, uno sparatutto ambientato nel pieno della seconda guerra mondiale. Entrambi i giochi sono disponibili per il download fino al 2 settembre.