PlayStation Store, nuovi sconti disponibili fino al 4 settembre

Prende il via oggi, 21 agosto 2019, una nuova infornata di sconti su numerosi titoli in digitale del mondo PlayStation. I prezzi proposti da Sony per gli appassionati di Ps4 dureranno fino al 4 settembre prossimo e riguardano una vasta gamma di giochi, con riduzione sui prezzi che possono far risparmiare fino all’80% sul prezzo pieno. Eccone alcuni, mentre la lista completa è disponibile online sul sito ufficiale di PlayStation.

Da BioShock a Hitman 2

Uno sconto importante, pari al 75%, è quello che riguarda BioShock: The Collection. Il pacchetto che permetterà di rivivere i viaggi indimenticabili dell'universo di BioShock, ma con una nuova grafica rimasterizzata a 1080p, comprende tutti i contenuti per giocatore singolo di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite. Il prezzo proposto è davvero vantaggioso: fino al 4 settembre il titolo può essere acquistato a 12,49 euro invece che 49,99. Per gli appassionati degli sparatutto ecco la possibilità di risparmiare il 71% su Call of Duty: Infinite Warfare. Acquista il gioco in versione digitale si potranno ricevere oggetti bonus come la mappa Terminal ed il pacchetto Zombi a Spaceland. Il gioco, disponibile al prezzo di 19,99 euro invece che 69,99, include tre modalità. Nella modalità campagna si possono vestire i panni del capitano Reyes per guidare le forze rimaste dell'umanità contro un nemico spietato, in un ambiente estremo e ostile come lo spazio. In quella multigiocatore si sfidano in accesi scontri a fuoco altri utenti online ed infine nellaa modalità ‘zombi’ si dovranno sfidare i non morti in un parco divertimenti degli anni '80, con tantissime giostre, una sala giochi e montagne russe. Grand Theft Auto V, indiscusso capolavoro targato Rockstar Games, è acquistabile poi al prezzo di 14,99 euro con uno sconto pari al 50%, mentre Hitman 2: Gold Edition, che permette di calarsi nei panni dell'assassino più creativo del mondo, costa coi saldi 39,99 euro invece che 99,99.

Gli eroi di Dc Comics e il survival horror

Injustice 2 - Legendary Edition, titolo che vede protagoniste le leggende di DC Comics e videogioco vincitore del titolo di miglior picchiaduro del 2017 su IGN, è disponibile con uno sconto del 58% che fa scendere il suo prezzo da 59,99 euro a 24,99. Just Cause 4, nella versione standard edition, è un titolo che ha come ambientazione Solís, un enorme mondo sudamericano, teatro di conflitti, oppressione e condizioni climatiche estreme. Qui l'agente solitario Rico Rodriguez dovrà scoprire la verità sul suo passato. Il titolo è proposto a 23,09 euro invece che 69,99. Mortal Kombat X, celebre picchiaduro targato Warner Bros può far risparmiare il 35%, essendo in vendita a 12,99 invece che 19,99, mentre il survival horror Resident Evil Revelations è disponibile al costo di 7,99 euro con uno sconto del 60%.

L’affare della settimana

Fino al 28 agosto invece, ecco quello che Sony chiama l’affare della settimana. Riguarda Ghost Recon Wildlands di Tom Clancy, titolo in cui si dovrà affrontare un pericoloso mondo aperto popolato dallo spietato cartello di Santa Blanca, in quello che è un apprezzato sparatutto in terza persona sviluppato da Ubisoft. La Standard Edition ha il vantaggioso costo di 9,99 euro invece che 49,99: il risparmio è pari all’80%.